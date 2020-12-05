الوحدة ومضر يتمسكان بصدارة اليد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل الوحدة ومضر صدارتهما لترتيب بطولة الأمير فيصل بن فهد للدوري الممتاز لكرة اليد، وذلك عقب ختام الجولة السابعة والتي شهدت نتائجها فوزا مهما للوحدة على الأهلي بفارق هدفين (30-28)، وهي النتيجة التي جعلت الوحدة في قمة الترتيب بفارق الأهداف وبرصيد 14 نقطة، بينما بقي الأهلي رابعا برصيد 9 نقاط. وفي المقابل حقق مضر فوزا سهلا على هجر (37-32) ليتقاسم الصدارة مع الوحدة، بينما تراجع هجر إلى المركز العاشر برصيد نقطتين. وحقق صاحب المركز الثالث فريق النور فوزا سهلا على المحيط (27-20) ليحصد النقطة الـ13، وبقي المحيط على نقاطه الثلاث في المركز التاسع . كما حقق الخليج فوزا سهلا على الترجي (26-20)، فيما فاز السلام بصعوبة على الصفا بنتيجة (25-24). وحقق الزلفي فوزا مهما على الروضة (28-26). وحقق الزلفي فوزا مهما على الروضة (28-26).

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