شكرا لقرائتكم أحتفال خاص بين موسيمانى والشناوى وبكاء كهربا بعد التتويج بكأس مصر.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل احتفل بطريقة خاصة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بطريقة خاصة مع محمد الشناوى حارس مرمى الفريق، بعد أن توج المارد الأحمر بلقب كأس مصر للمرة 37 فى تاريخه، بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 4 / 3 بركلات الجزاء خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد برج العرب في نهائي الكأس.
ويبدو أن موسيمانى أشار إلى الشناوى خلال الاحتفال بإنه مثل القائم الثالث لمرمى الأهلى، فى الوقت الذى دخل فيه محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر فى نوبة بكاء بعد أن أطلق حكم المباراة صافرته معلنًا تتويج المارد الأحمر باللقب.
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