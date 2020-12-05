شكرا لقرائتكم خبر عن أحتفال خاص بين موسيمانى والشناوى وبكاء كهربا بعد التتويج بكأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل بطريقة خاصة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بطريقة خاصة مع محمد الشناوى حارس مرمى الفريق، بعد أن توج المارد الأحمر بلقب كأس مصر للمرة 37 فى تاريخه، بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 4 / 3 بركلات الجزاء خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد برج العرب في نهائي الكأس.

ويبدو أن موسيمانى أشار إلى الشناوى خلال الاحتفال بإنه مثل القائم الثالث لمرمى الأهلى، فى الوقت الذى دخل فيه محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر فى نوبة بكاء بعد أن أطلق حكم المباراة صافرته معلنًا تتويج المارد الأحمر باللقب.

وأنتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله بعدما تقدم كهربا للأهلي وتعادل ناصر منسي للطلائع ولجأ الفريقين للوقت الأضافي على شوطين وأستمر التعادل لينتهي الوقت الإضافى بالتعادل أيضاً ويتم اللجوء لضربات الجزاء.

سجل للأهلي، على معلول وعمرو السولية وبدر بانون، وأهدر أيمن أشرف، وقفشة، فيما سجل للطلائع إسلام محارب ومصطفى جمال، وأهدر ناصر منسي وخالد سطوحي، وحسين السيد، وبذلك يحصد الاهلي الثلاثية بعد الفوز بالدوري ولقب دوري أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ومروان محسن.

فيما يضم تشكيل الطلائع كلاً من: محمد بسام ، على الفيل ، خالد سطوحي ،عمرو مرعي، عمرو جمال، أحمد سمير، محمد ناصر، مهند لاشين، أحمد زولا، فرانك ستيفن وأحمد علاء.