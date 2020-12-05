شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انتظام أحداد في مران الزمالك وغياب خماسي الشباب .. واجتماع بين البرنس والجهاز الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الأسبوع الأول من الدوري والمقرر انطلاقه 11 سبتمبر الجارى ، وانتظم المغربى حميد أحداد، فى التدريبات الجماعية للفريق عقب إنتهاء فترة إعارته فى نادى الرجاء البيضاوى المغربى، حيث يتواجد اللاعب بقائمة الفريق فى الموسم الكروى الجديد.

فيما عقد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، جلسة مع الجهاز الفنى واللاعبين قبل إنطلاق التدريبات الجماعية للفريق، وشهدت الجلسة حضور أحمد مصطفى عضو لجنة الحكماء والمستشار محمد عطية عضو اللجنة المعينة لإدارة النادى، وعبد الحليم على مدير الكرة.

وشهدت الجلسة حديث خاص من قاسم وعطية مع اللاعبين عن الموسم الجديد، وأهمية المرحلة المقبلة للنادى ولجماهيره، حيث قام الثنائى بالتأكيد على صرف جميع المستحقات فى موعدها بشكلها الطبيعى، وقال قاسم إن الجميع فى النادى من أجل مساندة الفريق ودعمه وتوفير كافة متطلباته، نثق فى كل الموجودين ونعلم أنكم على قدر المسؤولية الموضوعة عليكم.

فيما قام عطية بتوجيه الشكر إلى اللاعبين على ما قدموه خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى ضرورة التكاتف بين الجميع وبذل أكبر مجهود ممكن خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه أكد أحمد مصطفى فى حديثه مع اللاعبين على ثقته الكبيرة فى تحقيق نتائج طيبة خلال الموسم القادم، مشيرًا إلى امتلاك النادى لجهاز فنى كبير ولاعبين على أعلى مستوى قادرين على تحقيق نتائج تليق باسم وكيان نادى الزمالك، بينما أشاد عبدالحليم على مدير الكرة بالفريق بمستوى الانضباط الخاص باللاعبين، حيث أكد على قدرة الجميع فى تحقيق المطلوب.

فيما انتظم أحمد أبو الفتوح وحسين فيصل ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية للفريق، وجاء انضمام فتوح للتدريبات الجماعية للفريق بعد إنتهاء فترة إعارته بنادى سموحة، بينما تواجد حسين فيصل، مواليد 99، فى المران بعد انتهاء إعارته بنادى طنطا.

كما غاب أحمد عيد، أسامة فيصل، حسام أشرف، حسام عبدالمجيد، وياسين مرعي لاعبو فريق الكرة بنادي الزمالك عن التدريبات الجماعية بسبب تواجدهم في معسكر المنتخب الوطني للشباب المفتوح استعدادا لمواجهات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية للشباب.



ابو جبل



احمد فتوح



باتشيكو وامام عاشور



باتشيكو



تدريب فريق الزمالك



جنش



حازم امام ومصطفي فتحي



حمزة المثلوثى في مران الزمالك



حمزة المثلوثي



حميد أحداد



شيكابالا



فرجاني ساسي في تدريبات الزمالك



محمد عبد السلام



محمد عبد الغني



محمد عواد



محمود شيكابالا



محمود عبد العزيز



محمود علاء



مصطفي فتحي