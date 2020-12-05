شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تساند الأهلى "فى أى وقت وأي مكان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت البطلة المصرية نور الشربينى، لاعبة سبورتنج وبطلة العالم المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، على إظهار حبها للنادى الأهلى، عبر حسابها الشخصى على انستجرام، ونشرت نور الشربينى، صورة من متابعتها لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى نهائى كأس مصر، وعلقت عليها "الأهلى فى أى وقت وأى مكان".



نور الشربينى

انتهت مباراة الاهلي وطلائع الجيش بالتعادل بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، باستاد برج العرب فى نهائى كأس مصر وبذلك يلجأ الفريقين للوقت الإضافي على شوطين لمدة 30 دقيقة.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ومروان محسن.

فيما يضم تشكيل الطلائع كلاً من : محمد بسام ، على الفيل ، خالد سطوحي ،عمرو مرعي ، عمرو جمال ، أحمد سمير ، محمد ناصر ، مهند لاشين ، أحمد زولا ، فرانك ستيفن وأحمد علاء

بداية هادئة من جانب الفريقين في الدقائق الأولى مع محاولات مُتباعدة من جانب الفريقين للتسجيل وألغى محمد الحنفي هدف سجله خالد سطوحي في الدقيقة الثامنة بداعي التسلل وتأكد الحنفي عبر "تقينة" الفار من صحة قرار إلغاء الهدف.

بعد الهدف الملغي حاول الاهلي الضغط على فريق الطلائع مُستغلاً إنطلاقات قفشة والشحات لكن دفاع الطلائع وقف بالمرصاد لهذه الهجمات.

الدقيقة 16 شهدت أول فرصة حقيقية للأهلي بعدما توغّل مروان محسن من ناحية اليسار ولعب كرة عرضية جيدة لمحمد مجدي قفشة لكن الأخير سدد كرة ضعيفة أنقذها حارس الطلائع محمد بسام.

وأمتلك الأهلي زمام الأمور عدة دقائق وتعرض عمرو السولية للأصابة ليتوقف اللعب قبل أن يستكمل اللاعب المشاركة في المباراة وواصل الأهلي الضغط ولعب حسين الشحات كرة طولية لكن لم تجد من يتابعها من لاعبي الأهلي فيما إعتمد الطلائع على الهجمات المرتدة الخطرة.

في الدقيقة 34 مرر معلول كرة رائعة من ناحية اليسار "خطفها" مروان محسن وسددها بشكل جيد لكن محمد بسام حارس الطلائع تألق وتصدى للكرة .

تبادل على معلول وحسن الشحات كرة بالقرب من حارس الطلائع وسدد معلول كرة قوية جاءت فوق العارضة .

الدقائق الأخيرة شهدت محاولات من الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.