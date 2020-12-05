شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.."غرز" فى رأس طاهر طاهر وفرحة على دكة الأهلى بهدف كهربا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع طاهر محمد طاهر صانع ألعاب النادى الأهلى، لعملية خياطة فى الرأس على دكة بدلاء الفريق الأحمر، بعد تعرضه لإصابة قوية فى الرأس إثر اصطدامه بأحمد علاء لاعب طلائع الجيش، خلال المباراة المقامة حالياً بين الفريقين على استاد برج العرب بالأسكندرية بنهائى كأس مصر، كما شهدت دكة بدلاء الأهلى حالة من الفرحة العارمة بعد تسجيل محمود عبد المنعم كهربا الذى نزل بديلاً لطاهر بعد الإصابة، لهدف الأهلى الأول فى شباك الطلائع.

سجل البديل محمود كهربا هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 65 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، في نهائي مسابقة كأس مصر، من اول لمسة بعد مشاركته على حساب طاهر طاهر المصاب، ويطمح المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالى، ثم الفوز بدوري الأبطال الأفريقى على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات، بينما يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة فى تاريخه.

ضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ومروان محسن.

ويضم تشكيل الطلائع، كلاً من: محمد بسام، على الفيل خالد سطوحي ،عمرو مرعي، عمرو جمال، أحمد سمير، محمد ناصر، مهند لاشين، أحمد زولا، فرانك ستيفن وأحمد علاء.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بكأس مصر بعد أن تجاوز بني سويف (3 – 1) في الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) في ثمن النهائي وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة في ربع النهائي بتاريخ 21 نوفمبر الماضي ثم تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضى.

بينما حجز طلائع الجيش مقعده في المباراة النهائية لكأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بعد أن تجاوز دكرنس فى الدور الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائي بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبيرة فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى ثم واصل مفاجأته المدوية وأطاح بالزمالك حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى 1-1 وأضاف الطلائع هدفين في الوقت الاضافى .