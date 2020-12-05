رقم مميز لـ ايموبيلي في الكالتشيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

تمكن مهاجم نادي ​لاتسيو​ ​تشيرو ايموبيلي​ من معادلة رقم النجم السابق فينتشينزو مونتيلا، في تسجيله عدد الأهداف بالدوري الإيطالي.



ونجح اللاعب في تسجيل هدف لاتسيو الأول عند الدقيقة 15 من عمر المباراة التي جمعت فريقه لاتسيو امام نظيره ​سبيزيا​ ضمن منافسات الجولة الـ 10 من ​الدوري الايطالي لكرة القدم​.

واعلنت شبكة أوبتا للإحصائيات ان ايموبيلي سجل ضد 30 فريق مختلف في الدوري الإيطالي من أصل 32 مواجهة، كما أنه عادل رقم فينتشينزو مونتيلا في ترتيب أفضل الهدافين في الدوري الإيطالي في المركز 34 "141 هدفًا".