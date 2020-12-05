- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم مميز لـ ايموبيلي في الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020
تمكن مهاجم نادي لاتسيو تشيرو ايموبيلي من معادلة رقم النجم السابق فينتشينزو مونتيلا، في تسجيله عدد الأهداف بالدوري الإيطالي.
ونجح اللاعب في تسجيل هدف لاتسيو الأول عند الدقيقة 15 من عمر المباراة التي جمعت فريقه لاتسيو امام نظيره سبيزيا ضمن منافسات الجولة الـ 10 من الدوري الايطالي لكرة القدم.
واعلنت شبكة أوبتا للإحصائيات ان ايموبيلي سجل ضد 30 فريق مختلف في الدوري الإيطالي من أصل 32 مواجهة، كما أنه عادل رقم فينتشينزو مونتيلا في ترتيب أفضل الهدافين في الدوري الإيطالي في المركز 34 "141 هدفًا".
كانت هذه تفاصيل خبر رقم مميز لـ ايموبيلي في الكالتشيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.