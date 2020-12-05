رؤوس ضمك تمحو غرور الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تذوق ضمك طعم الفوز الأول في النسخة الحالية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوزه المثير على ضيفه الأهلي 4-3 في المباراة التي استضافها أمس في إطار لقاءات الجولة السابعة.

ونجح ضمك في تحول تأخره 1-3 إلى فوز مستحق 4-3، جاءت منها 3 أهداف لضمك بالرأس.

وتقدم الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما صامويل أوسو في الدقيقتين 12 و18، ثم قلص ضمك الفارق بتسجيل الهدف الأول عن طريق إيميليو زيلايا في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، ثم سجل الأهلي الهدف الثالث في الدقيقة 35 عن طريق بوبومير فيسا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 3-1.

وفي الشوط الثاني، سجل ضمك الهدف الثاني عن طريق زيلايا في الدقيقة 75، وبعد دقيقة واحدة، سجل فاروق شافعي هدف التعادل، فيما تكفل مازن أبوشرارة بتسجيل هدف الفوز وترجيح كفة ضمك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع ضمك رصيده إلى 4 نقاط ليتقدم للمركز الـ15 قبل الأخير، وتوقف رصيد الأهلي عند 13 نقطة في المركز الثالث.

وشهدت الدقيقة 12 هدف التقدم للأهلي عندما استلم صامويل أوسو الكرة على حدود منطقة جزاء ضمك وسدد كرة قوية اصطدمت بفاروق شافعي وغيرت اتجاهها لتعانق الشباك.

وبعد 6 دقائق وتحديد عند الدقيقة 18 سجل الأهلي هدفه الثاني عندما مرر ألكسندرو ميتريتا كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء تهيأت أمام أوسو وحولها أرضية زاحفة مستغلا تقدم الحارس مصطفى زغبة.

وفي الدقيقة 24 وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق ضمك نتيجة تداخل عبدالباسط هندي مع إبراهيم النخلي داخل منطقة جزاء الأهلي.

وسدد إيميليو زيلايا ركلة الجزاء على يمين الحارس محمد العويس مقلصا الفارق (25).

ورد الأهلي بعدها بدقيقتين بتسجيل الهدف الثالث بمجهود فردي من بوبومير فيسا الذي قطع الكرة من فاروق شافعي وانطلق بها حتى أودعها في المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف ضمك محاولاته الهجومية في محاولة لتقليص الفارق، حيث أسفرت محاولاته عن تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75 برأسية زيلايا غير المراقب.

بعدها بدقيقة تسجل ضمك هدف التعادل عندما لعبت ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء الأهلي ارتقى إليها فاروق شافعي وقابلها بضربة رأس داخل المرمى.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، حسم مازن أبوشرارة المباراة لصالح ضمك بضربة رأسية أيضا.