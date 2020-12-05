كاريلي يعيد بريجوفيتش والأحمدي للقائمة الأساسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​أعاد المدير الفني لفريق الاتحاد فابيو كاريلي، المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش لقائمته التي ستواجه الوحدة اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن استبعده بقرار فني في اللقاء الماضي أمام الشباب ضمن ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية، واكتفى بإشراك رومارينهو وغاري رودريقيز في المقدمة وهارون كمارا كماهجم صريح.

وقد أشرك كاريلي بريجوفيتش في لقاءات الدوري الماضية، إلا أنه قرر منح اللاعب كمارا فرصة كافية. ووفقا للتقييم الفني واللياقي فقد بات قائد الفريق المغربي كريم الأحمدي، في أتم جاهزيته للمشاركة في لقاء اليوم، حيث حرص كاريلي على تجهيزه، كون الفريق بحاجة إلى خدماته في العمق الدفاعي بسبب كثرة الأخطاء من اللاعب عبدالإله المالكي في اللقاءين الماضيين.

في المقابل يعد فهد المولد أبرز اللاعبين الغائبين عن لقاء اليوم بسبب مواصلته لبرنامجه اللياقي، حيث سيدخل التدريبات الجماعية خلال اليومين المقبلين.