كاريلي يعيد بريجوفيتش والأحمدي للقائمة الأساسية

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وقد أشرك كاريلي بريجوفيتش في لقاءات الدوري الماضية، إلا أنه قرر منح اللاعب كمارا فرصة كافية. ووفقا للتقييم الفني واللياقي فقد بات قائد الفريق المغربي كريم الأحمدي، في أتم جاهزيته للمشاركة في لقاء اليوم، حيث حرص كاريلي على تجهيزه، كون الفريق بحاجة إلى خدماته في العمق الدفاعي بسبب كثرة الأخطاء من اللاعب عبدالإله المالكي في اللقاءين الماضيين.في المقابل يعد فهد المولد أبرز اللاعبين الغائبين عن لقاء اليوم بسبب مواصلته لبرنامجه اللياقي، حيث سيدخل التدريبات الجماعية خلال اليومين المقبلين.
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