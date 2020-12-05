الشباب يريد استمرار لعبة الكراسي بالقادسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطمح الشباب إلى استمرار لعبة الكراسي بينه وبين الهلال، وتبادلهما الصدارة. ويأمل في استرداد الصدارة من الهلال عندما يحل اليوم ضيفا ثقيلا على القادسية بملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة لحساب الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويحتل الشباب المركز الثاني برصيد 14 نقطة خلف الهلال المتصدر بـ16 نقطة، فيما يملك القادسية 7 نقاط في المركز العاشر. ويدخل القادسية مواجهة اليوم لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الاتحاد 0-1، والوصول للفوز الثالث بالدوري. وينتظر أن يعمل مدربه التونسي يوسف المناعي على تكثيف خط وسطه والاعتماد على سرعة الكولومبي اسبيريا والنيجيري ستانلي، واستغلال الثغرات في خط دفاعات الشباب. في المقابل، سيرمي مدرب الشباب البرتغالي بيدرو كايشينا بكامل ثقله لتحقيق الفوز والاستمرار في ملازمة الهلال، خاصة وأنه يملك عناصر أجنبية ومحلية مميزة كالأرجنتيني بانيغا ونواف العابد وتركي العمار والأرجنتيني الآخر جوانكا وعبدالله الحمدان.

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