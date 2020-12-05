الوحدة يستدرج النمور لمصيدة الشرائع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم صعوبة ضيفه الاتحاد إلا أن الوحدة يأمل في استمرار انتصاراته بعد أن استعادها في الجولة السادسة الماضية بالفوز على الباطن 3 - 2.

وعندما يستضيف «فرسان مكة» فريق الاتحاد اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في إطار الجولة السابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سيكون همه الأول رفع رصيده إلى 9 نقاط ومغادرة المركز المتأخر الذي لازمه في الجولات الماضية نتيجة تعثره كثيرا، لكنه يدرك أن الاتحاد يسعى هو الآخر لتحسين مركزه في سلم ترتيب الدوري مبكرا وحجز مركز متقدم، تفاديا لتكرر أعباء الموسمين الماضيين اللذين شهدا منافسته على الهبوط حتى آخر الجولات.

​وقبل مباريات أمس، يحتل الوحدة المركز الـ14 برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 9 نقاط.

ومثلما انتشى فرسان مكة بفوزهم في الجولة الماضية على الباطن، فإن النمور أيضا انتشوا بفوز على القادسية 1 - 0.

فوز الوحدة اليوم سيجعل كفته متساوية مع الاتحاد من حيث عدد النقاط، إذ سيصبح لكل منهما 9 نقاط، وبالتالي انتقال فرسان مكة إلى منطقة الوسط، فيما يعني فوز الاتحاد مزاحمته على مراكز المقدمة.

وعمل المدير الفني للوحدة، إيفو فييرا، خلال التدريبات الماضية على إيجاد طرق تسهل له الوصول إلى مرمى الاتحاد، بعد أن عالج الأخطاء التي كادت تكلف الفريق التعادل مع الباطن.

من جانبه عمل فابيو كاريلي على تهئية عناصره للمواجهة بعد أن أحاطهم بأهميتها وظهور الوحدة أكثر قوة في مواجهاته أمام الفريق.