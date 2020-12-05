الاتفاق بطل لقدم الصالات

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وتوج الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم فريق الاتفاق بكأس البطولة والميداليات الذهبية بالإضافة إلى المكافآت المالية، فيما سلم فريق القادسية صاحب المركز الثاني الميداليات الفضية والمكافآت المالية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق فريق الاتفاق بطولة الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات لموسم 2020-2019، بعد فوزه على فريق القادسية بنتيجة 6-5 في المباراة النهائية التي جرت بين الفريق مساء أمس الأول على صالة وزارة الرياضة بالدمام.وتوج الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم فريق الاتفاق بكأس البطولة والميداليات الذهبية بالإضافة إلى المكافآت المالية، فيما سلم فريق القادسية صاحب المركز الثاني الميداليات الفضية والمكافآت المالية.

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