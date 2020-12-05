نائب أمير حائل: نسعد بمشاركة أبطال الراليات

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وقال بمناسبة قرب انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي «نرحب بضيوف المنطقة المشاركين في الرالي من داخل الوطن وخارجه»، مؤكدا على أن المملكة تسعد بمشاركة أبطال الراليات من مختلف الدول؛ تواصلا مع استضافتها للعديد من البطولات والمسابقات العالمية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم نائب أمير منطقة حائل فيصل بن فهد الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد على الرعاية الكريمة لرياضة السيارات، وعودة رالي حائل تويوتا الدولي 2020 لبطولة كأس العالم للراليات، منوها بجهود وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان.وقال بمناسبة قرب انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي «نرحب بضيوف المنطقة المشاركين في الرالي من داخل الوطن وخارجه»، مؤكدا على أن المملكة تسعد بمشاركة أبطال الراليات من مختلف الدول؛ تواصلا مع استضافتها للعديد من البطولات والمسابقات العالمية.

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