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شكرا لقرائتكم الأهلي وطلائع الجيش.. حسين الشحات يداعب كأس مصر "هاخدك وأحنا مروحين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الأهلي وطلائع الجيش
حرص حسين الشحات لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على مداعبة كأس مصر لحظة نزوله أرضية ملعب استاد برج العرب المقامة ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر ولسان حاله "هاخدك واحنا مروحين".ألغى الحكم المساعد يوسف البساطى هدف تقدم طلائع الجيش أمام الأهلى، بداعى وقوع خالد سطوحى لاعب الطلائع فى مصيدة التسلل، وهو ما أكده حكم الفار، بالدقيقة 8 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، في نهائي مسابقة كأس مصر، ويطمح المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالى، ثم الفوز بدوري الأبطال الأفريقى على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات، بينما يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة فى تاريخه.
الأهلي وطلائع الجيشضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ومروان محسن.
الأهلي وطلائع الجيش
ويضم تشكيل الطلائع، كلاً من: محمد بسام، على الفيل خالد سطوحي ،عمرو مرعي، عمرو جمال، أحمد سمير، محمد ناصر، مهند لاشين، أحمد زولا، فرانك ستيفن وأحمد علاء.
حسين الشحات
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