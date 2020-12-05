بوتاس يتجنب الاحراج بانطلاقه من المركز الأول أمام راسل

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اَلصَّخِير: تجنب الفنلندي فالتيري بوتاس الاحراج بعدما نجح في نيل المركز الأول على خط انطلاق جائزة صخير الكبرى، المرحلة السادسة عشرة قبل الأخيرة من الفورمولا واحد، متقدما السبت في التجارب التأهيلية على زميله "الموقت" في فريق مرسيدس البريطاني جورج راسل.

وكان من المفترض أن يستفيد بوتاس من غياب زميله البريطاني الآخر المتوج لويس هاميلتون عن السباق نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، من أجل الخروج من ظل بطل العالم سبع مرات ومحاولة تحقيق فوزه الثالث للموسم ما سيعزز حظوظه كثيرا بالابقاء على وصافة الترتيب العام أمام سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن.

لكن زميله "الموقت" راسل الذي سمح له فريقه وليامس بتعويض هاميلتون في مرسيدس نتيجة غياب الأخير، فرض نفسه بقوة الجمعة من خلال تصدره حصتي التجارب الحرة، ليكون في الصدارة للمرة الأولى في مسيرته الشابة، إن كان على صعيد الحصص الحرة أو التجارب التأهيلية أو السباقات.

لكن الفنلندي رد اعتباره السبت بخطفه المركز الأول عند الانطلاق للمرة الـ17 في مسيرته، بيد أن الخطر ما زال قائما بما أن راسل حل ثانيا بفارق ضئيل جدا بلغ 0,026 ثانية فقط، فيما جاء فيرشتابن ثالثا بفارق ضئيل أيضا بلغ 0,056 ثانية، ما يعد بسباق حام جدا الأحد على حلبة البحرين الدولية.

وكان بوتاس مدركا أن تخلفه أمام راسل سيكون محرجا، وهو تطرق الى هذا الأمر هذا الأسبوع بالقول "بصراحة، لم أفكر بما قد يحصل في حال تغلب راسل علي. في حال لا بد لي من الإجابة، أعتقد أن تغلب راسل علي في هذه الجولة لن يكون جيدا بالنسبة لي بالتأكيد، خصوصاً وإن كان السباق اعتياديا، طبيعيا...".

وتابع "بطبيعة الحال، يجب علي تفادي حصول ذلك. لكني لا أريد التفكير بهذا الأسلوب. لا بد لي من إيجاد الدوافع والحوافز اللازمة بأسلوب إيجابي، هذا النهج الذي أريد اتباعه في هذه الجولة".

ولن يكون التهديد قادما من راسل وفيرشتابن وحسب، إذ أن سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو كان قريبا جدا من بوتاس بانهائه التجارب التأهيلية رابعا بفارق 0,236 ثانية عن السائق الفنلندي الذي شاهد زميله "الأصلي" هاميلتون يفوز على الحلبة البحرينية الأحد الماضي قبل أن يكتشف لاحقا اصابته بفيروس "كوفيد-19" نتيجة مخالطته شخصا مصابا قبل سفره الى صخير.

ولا يبدو أن الأمتار الأخيرة من مشوار بطل العالم السابق الألماني سيباستيان فيتل مع فريق فيراري ستكون "وردية"، إذ واصل معاناته وأنهى تجارب التوقيت المؤهل الى الجولة الثالثة الأخيرة، لينطلق بذلك من المركز الثالث عشر.

جدول الانطلاق:

الصف الأول

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس)

الصف الثاني

ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول-هوندا)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري)

الصف الثالث

سيرخيو بيريز (المكسيك/رايسينغ بوينت-مرسيدس)

دانييل كفيات (روسيا/ألفاتاوري-هوندا)

الصف الرابع

دانيال ريكياردو (استراليا/رينو)

كارلوس ساينز (اسبانيا/ماكلارين-رينو)

الصف الخامس

بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري-هوندا)

لانس سترول (كندا/رايسينغ بوينت-مرسيدس)

الصف السادس

استيبان أوكون (فرنسا/رينو)

ألكسندر ألبون (تايلاندا/ريد بول-هوندا)

الصف السابع

سيباستيان فيتل (المانيا/فيراري)

انطونيو جيوفينازي (ايطاليا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري)

الصف الثامن

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين-رينو)

كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس)

الصف التاسع

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس)

جاك أيتكن (بريطانيا/وليامس)

الصف العاشر

كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري)

بييترو فيتيبالدي (البرازيل/هاس)