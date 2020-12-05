كأس الامارات: عجمان يقصي العين ويفجر اكبر مفاجآت دور ال16

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دبي: فجر عجمان المتعثر في الدوري الاماراتي لكرة القدم اكبر مفاجآت دور الـ16 لمسابقة الكأس باقصائه العين البطل 7 مرات بعد فوزه عليه 1-صفر السبت.

وسجل الغاني وليام اوسو هدف عجمان الوحيد بعدما استثمر تمريرة حسين عبد الرحمن سددها قوية في شباك حارس مرمى العين خالد عيسى (44).

ويعاني عجمان منذ بداية الموسم من سلسلة نتائجه السلبية، وكان فوزه على العين الاول بعد 6 هزائم وتعادلين في الدوري الذي يحتل فيه المركز الثالث عشر قبل الاخير برصيد نقطتين، وهزيمتين في كأس الرابطة.

وقال مدربه المصري ايمن الرمادي "لم اتوقع الفوز على العين، وربما الحظ وقف معنا حيث كان منافسنا الافضل في الشوط الثاني واهدر عدة فرص".

في المقابل، اكد مدرب العين البرتغالي بيدرو ايمانويل الذي قاد فريقه لنهائي موسم 2019-2020 لمواجهة الظفرة قبل الغائه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد: "لم نستحق الخسارة والخروج من سباق المنافسة على اللقب،وعجمان حصل على فرصتين ترجم احداهما لهدف الفوز".

ويواجه عجمان في ربع النهائي النصر الفائز على مضيفه الوحدة بركلات الترجيح 4-2 (الوقتان الاصلي والاضافي صفر-صفر).

كما تأهل الشارقة لمواجهة الفائز من لقاء الظفرة والجزيرة الاحد بفوزه على مضيفه خورفكان بهدفين نظيفين سجلهما البرازيليان ويلتون سواريس (10) ولوان بيرايرا (21).

وشهدت المباراة طرد لاعب الشارقة محمد عباد الباسط للخشونة(90).

وتأهل الوصل لملاقاة الفائز من لقاء العروبة وبني ياس بفوزه على مضيفه الفجيرة بهدف البرازيلي جواو فيغريدو في الدقيقة 51.

ويلعب الاحد ايضا في ختام دور الـ16 شباب الأهلي حامل اللقب مع حتا، والاتحاد كلباء مع الامارات.