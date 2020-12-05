شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نهائي كأس مصر يسيطر على تريند تويتر.. ومغردون: الكأس يا أهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر، على تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث تصدر هاشتاج "الكأس يا أهلي" قائمة الهاشتاجات الأكثر رواجا عبر تويتر، وذلك إلى جانب تريند "كهربا" و"عمرو جمال" و"الأهلي الغالي".





وتمنى العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فوز النادي الأهلي بكأس مصر وهزيمة طلائع الجيش، في حين أشاد آخرون بأداء طلائع الجيش في المباراة.

وانطلقت مساء اليوم، مباراة الاهلي وطلائع الجيش باستاد برج العرب فى نهائى كأس مصر ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ومروان محسن ، ويجلس على دكة البدلاء: محمود كهربا ورامي ربيعة ومحمود وحيد وعلي لطفي ‏وحيرالدو وأكرم توفيق وناصر ماهر وصلاح محسن وياسر إبراهيم.





فيما يضم تشكيل الطلائع كلاً من : محمد بسام ، على الفيل ، خالد سطوحي ،عمرو مرعي ، عمرو جمال ، أحمد سمير ، محمد ناصر ، مهند لاشين ، أحمد زولا ، فرانك ستيفن وأحمد علاء.









ويُدير مباراة الليلة الحكم ، محمد الحنفي ويعاونه أحمد حسام ويوسف البساطي على خطي الملعب، بينما يقوم محمد الصباحي بمهمة الحكم الرابع ، وسيكون طارق مجدي حكماً للفيديو على أن يكون محمود عاشور حكم الفيديو المساعد في المباراة النهائية.

ويحلم الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالي ثم الفوز بدوري الابطال الافريقى على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبعة سنوات، فيما يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة في تاريخه.































































