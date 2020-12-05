شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبي وفرص ضائعة بين الأهلي والطلائع في نهائي الكأس ببرج العرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي وطلائع الجيش المقامة حالياً باستاد برج العرب فى نهائى كأس مصر بالتعادل السلبي، وسط فرص ضائعة بالجملة من الفريقين، وقفت حائلة أمام تسجيل أهداف، كان أخطرها لصالح الفريق الأحمر عن طريق مروان محسن الذى يقدم اليوم أداء طيبا ووصل للمرمى أكثر من مرة وكاد أن يهز الشباك لولا إجادة محمد بسام.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ومروان محسن.

فيما يضم تشكيل الطلائع كلاً من : محمد بسام ، على الفيل ، خالد سطوحي ،عمرو مرعي ، عمرو جمال ، أحمد سمير ، محمد ناصر ، مهند لاشين ، أحمد زولا ، فرانك ستيفن وأحمد علاء

بداية هادئة من جانب الفريقين في الدقائق الأولى مع محاولات مُتباعدة من جانب الفريقين للتسجيل وألغى محمد الحنفي هدف سجله خالد سطوحي في الدقيقة الثامنة بداعي التسلل وتأكد الحنفي عبر "تقينة" الفار من صحة قرار إلغاء الهدف.

بعد الهدف الملغي حاول الاهلي الضغط على فريق الطلائع مُستغلاً إنطلاقات قفشة والشحات لكن دفاع الطلائع وقف بالمرصاد لهذه الهجمات.

الدقيقة 16 شهدت أول فرصة حقيقية للأهلي بعدما توغّل مروان محسن من ناحية اليسار ولعب كرة عرضية جيدة لمحمد مجدي قفشة لكن الأخير سدد كرة ضعيفة أنقذها حارس الطلائع محمد بسام.

وأمتلك الأهلي زمام الأمور عدة دقائق وتعرض عمرو السولية للأصابة ليتوقف اللعب قبل أن يستكمل اللاعب المشاركة في المباراة وواصل الأهلي الضغط ولعب حسين الشحات كرة طولية لكن لم تجد من يتابعها من لاعبي الأهلي فيما إعتمد الطلائع على الهجمات المرتدة الخطرة.

في الدقيقة 34 مرر معلول كرة رائعة من ناحية اليسار "خطفها" مروان محسن وسددها بشكل جيد لكن محمد بسام حارس الطلائع تألق وتصدى للكرة .

تبادل على معلول وحسن الشحات كرة بالقرب من حارس الطلائع وسدد معلول كرة قوية جاءت فوق العارضة .

الدقائق الأخيرة شهدت محاولات من الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.











































