خاص.. تعطل صفقة انتقال علي غزال إلى الزمالك بسبب بامبو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

باتت صفقة انتقال المحترف المصري علي غزال إلى الزمالك مهددة بسبب عدم توصل النادي لاتفاق مع سموحة بشأن كريم بامبو لاعب الفريق الأبيض.

وقال مصدر بالزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك اختلافات في صفقة علي غزال بسبب رغبة سموحة في الحصول على كريم بامبو بشكل نهائي".

وأضاف: "الزمالك يريد أن يكون انضمام كريم بامبو إلى سموحة على سبيل الإعارة وليس بصفة نهائية، لتصبح صفقة التعاقد مع علي غزال مهددة".

وكان سموحة حصل على توقيع علي غزال للانضمام إلى الفريق السكندري، لكن اللاعب أبلغ النادي برغبته في الانتقال للزمالك. (طالع التفاصيل)

وصرح فرج عامر رئيس سموحة أنه أحضر علي غزال إلى مصر، قبل أن يعلن رغبة اللاعب في الانتقال الزمالك وأنه يبحث عن حلول لكل الأطراف. (طالع التفاصيل)

يُذكر أن علي غزال (28 عاما) فسخ تعاقده مع نادي لاريسا اليوناني الذي خاض فيه فترة احترافية مؤخرًا.