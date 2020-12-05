مصدر يوضح لمصراوي تفاصيل انتقال الشيخ للزمالك.. ومدة التعاقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

كشف مصدر عن اجتياز أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي السابق للكشف الطبي بنادي الزمالك تمهيدًا للانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية.

وكان النادي الأهلي قد قرر الاستغناء عن خدمات اللاعب عقب نهاية الموسم ليكون له حرية الانتقال لأي ناد دون العودة لإدارة النادي الأهلي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب من خلال تصريحات لمصراوي إن اللاعب اجتاز الكشف الطبي بنادي الزمالك اليوم السبت على أن يظهر على شاشة الزمالك يوم الأحد.

وقال مصدر أخر في نادي الزمالك إن اللاعب وقع على عقود تربطه بالنادي لمدة 3 مواسم ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.

الزمالك كان قد أعلن تعاقده خلال الأيام الماضية عن التعاقد مع اللاعب التونسي حمزة المثلوثي قادمًا من الصفاقسي التونسي وسط سعي من الإدارة للمضي قدمًا في تدعيم الصفوف.