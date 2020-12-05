مباشر نهائي كأس مصر.. الأهلي 1-0 طلائع الجيش.. كهربا يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر حيث يقام اللقاء على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد، في المقابل تأهل طلائع الجيش على حساب الزمالك بالفوز بنتيجة (3-1).

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني - علي معلول - حمدي فتحي - عمرو السولية - حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - مروان محسن.

تشكيل طلائع الجيش: محمد بسام - أحمد زولا - أحمد علاء - خالد سطوحي - علي الفيل - محمد ناصف - فرانك ستيفين - مهند لاشين - أحمد سمير - عمرو جمال - عمرو مرعي.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الثامنة افتتح خالد سطوحي مدافع فريق طلائع الجيش أهداف المباراة إلا أن حكم المباراة رفض احتساب الهدف بداعي التسلل.

الدقيقة 13 حاول محمد مجدي "أفشة" إحراز هدف الأهلي الأول باستلامه كرة طولية ليتوغل حتى وصوله منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية تمر أعلى المرمى.

فرصة خطيرة أهدرها الأهلي عن طريق محمد مجدي "أفشة" بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من مروان محسن لكن محمد بسام يتصدى للكرة على مرتين في الدقيقة 16.

الدقيقة 29 حاول عمرو مرعي أن يسجل هدف طلائع الجيش الأول من كرة رأسية رائعة بعد هرضية متقنة من أحمد سمير لكن تمر الكرة بجوار القائم.

وكاد مروان محسن أن يسجل هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 34 بعد عرضية متقنة من علي معلول لكن محمد بسام يتألق ويبعد الكرة بنجاح.

فرصة جديدة للأهلي في الدقيقة 37 بين علي معلول وحسين الشحات تصل للتونسي المتواجد في منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تمر أعلى المرمى بقليل.

من أول لمسة في المباراة استطاع محمود عبد المنعم "كهربا" أن يسجل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 66 بعد كرة رأسية رائعة من مروان محسن ليسدد "كهربا" كرة قوية من داخل منطقة الجزاء يفشل محمد بسام في إبعادها.

مروان محسن في الدقيقة 73 أهدر فرصة خطيرة أمام مرمى طلائع الجيش بعد انفراده بالمرمى لكن محمد بسام يحافظ على آمال فريقه.

هدف قاتل أدركه ناصر منسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد عرضية رائعة من إسلام محارب يحولها منسي برأسية رائعة في شباك الأهلي لتصبح النتيجة (1-1).

الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع قرر حكم المباراة طرد أحمد علاء مدافع الطلائع بعد تدخله العنيف على مروان محسن بدون كرة ليخوض فريق الطلائع باقي المباراة بـ10 لاعبين.

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