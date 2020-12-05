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كهربا يسجل هدف الأهلي الأول في شباك طلائع الجيش

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سجل فريق الأهلي  الهدف الأول في شباك طلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع

بين الفريقين على ستاد برج العرب

بنهائي كأس مصر.

أحرز الهدف اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 65 لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدف دون رد.

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