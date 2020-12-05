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مشاهدة مباراة برشلونة وقادش cadiz vs barcelona اليوم بتاريخ 05-12-2020 في الدوري الاسباني

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 تشكيلة المتوقعة ضد قادش ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الاسباني من المتوقع ان يلعب اليوم المباراة خارج ملعبه نادي برشلونة المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي مارك أندريه تير شتيجن ، وفي خط الدفاع جوردي ألبا – كليمون لونجليه – أوسكار مينجيزا – سيرجينيو ديست ، وفي خط الوسط سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج –

فيليب كوتينيو – ليونيل – بيدري ، وفي خط الهجوم أنطوان جريزمان.

تشكيلة قادش المتوقعة ضد برشلونة

تشكيلة قادش المتوقعة ضد برشلونة في الجولة الثانية عشر من الدوري من المتوقع ان يلعب اليوم على ملعبه بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي ديفيد ، وفي خط الدفاع ألفونسو، كالا، ماركوس،

كارسيلين ، وفي خط الوسط بوديغير، جوانزليس، خوسيه ، وفي خط الوسط سلفادور، بومبو، نيغريدو.

بطاقة مباراة برشلونة وقادش

البطولة الدوري الاسباني
الجولة الأسبوع 12
موعد المباراة 05-12-2020
توقيت المباراة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقله بي ان سبورت 3
معلق المباراة لم يحدد
ملعب المباراة رامون دي كارانزا

 

 

 

 

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