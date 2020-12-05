مشاهدة مباراة برشلونه وقادش بث مباشر يلا شوت اليوم بتاريخ 05-12-2020 في الدوري الاسباني

يلتقي نادي برشلونة مساء اليوم من امام خصمه فريق قادش ضمن الجولة الثاني عشر من الدوري الاسباني ، وسوف تقام اليوم المباراة على ارضية ملعب رامون دي كارانزا معقل نادي قادش مستقبل عليه مواجهة اليوم في النصف الاول للموسم ضمن مواجهة الذهاب ، واليوم يدخل برشلونة المباراة وهو يريد الثلاث نقاط ولا شئ اخر من امام خصمه فريق قادش ، وسوف تبدا اليوم السبت مباراة برشلونة وقادش في تمام الساعة الحادي عشر مساءا بتوقيت السعودية والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر.

مباراة برشلونة وقادش

فريق برشلونة حاليا هو صاحب المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة وذلك بعد ان لعب

الفريق 9 مباريات وحقق الانتصار في اربع مباريات وتعادل في مباريتين وخسر في ثلاث مباريات ، واخر مباراة لعبها برشلونة قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق فيرينكفاروسي وحقق الانتصار بثلاث اهداف خارج ملعبه في دوري ابطال اوروبا ، واخر مباراة لعبها نادي برشلونة في الدوري الاسباني وقد حقق فيها الانتصار على ملعبه بنتيجة اربع اهداف بدون رد من امام خصمه فريق اوساسونا واليوم امام نظيرة فريق قادش يريد ثلاث نقاط جديد من اجل تعزيز مكانته في جدول الترتيب.

موعد مباراة برشلونة وقادش

على الجانب الاخر يدخل فريق قادش وهو صاحب المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحده عن برشلونة خصمه فريق مواجهة اليوم ، واخر مباراة لعبها فريق قادش قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق التشية والتي انتهت بنتيجة التعادل الاجابي بهدف لمثله ، وقد لعب فريق قادش 11 مباراة وحقق الانتصار في اربع مباريات وخسر في اربع مباريات وتعادل في ثلاث مباريات ، واليوم سوف يلعب مباراة صعبه على ملعبه امام برشلونة ، وسوف تنقل اليوم مباراة برشلونة وقادش على قناة بي ان سبورت الثالثه.