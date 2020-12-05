الأهلي يتعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على ستاد برج العرب بنهائي كأس مصر.

جاء الشوط سريعا وحماسيا من الفريقين وتبادلا السيطرة على مجريات اللعب وأهدر كل منهما فرص للتسجيل كان اخطرها الهدف الملغي للجيش.

والغى حكم الفار هدف طلائع الجيش الأول في شباك الأهلي بداعي التسلل ،

بعدما سجل خالد سطوحي في الدقيقة السابعة قبل ان يقوم حكم الرايه باحتساب تسلل على لاعب الجيش ، ويلجأ حكم اللقاء للفار الذي أكد أن الكرة تسلل ، ليلغي الحكم الهدف .

وبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني -

بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم : مروان محسن.

بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل ضم كل من:

حراسة المرمى : محمد بسام

خط الدفاع : أحمد زولا - أحمد علاء - خالد سطوحي - علي الفيل - محمد ناصف

خط الوسط : فرانك ستيفين - مهند لاشين - أحمد سمير

خط الهجوم : عمرو جمال - عمرو مرعي.