ريال مدريد يصحح مساره بفوز صعب على إشبيلية 

حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على حساب مضيفه إشبيلية بهدف وحيد، السبت، ضمن الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وجاءت المباراة متوسطة المستوى في شوطها الأول، مع أفضلية نسبية للريال، الذي حاول طرق مرمى إشبيلية في أكثر من مناسبة لولا أن تألق المغربي ياسين بونو حال دون ذلك.



وتمكن الريال من تسجيل هدفه الوحيد عند الدقيقة 56، وذلك إثر كرة عرضية حولها البرازيلي فينيسيوس جونيورز بقدمه سهلة نحو المرمى الأندلسي، لكن الحارس يونو فشل في التعامل مع الكرة مغيرًا مسارها داخل شباكه.



وبهذا استعاد ريال مدريد توازنه عقب ثلاث جولات انهزم خلالها في مباراتين وتعادل في واحدة، رافعًا بذلك رصيده إلى النقطة 20 في المركز الثالث.



بالمقابل تكبد إشبيلية هزيمته الأولى بعد ثلاثة انتصارات مُتتالية، ليتوقف رصيد الفريق عند 16 نقطة في المركز الخامس.

المصدر: وكالات