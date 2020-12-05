مانشستر سيتي يتجاوز فولهام بسهولة والتعادل يحسم مواجهة بيرنلي وإيفرتون

تغلب مانشستر سيتي على ضيفه فولهام بهدفين دون رد، السبت، ضمن الجولة الـ11 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".



وسجل السيتي حضوره القوي مُبكرًا بتسجيل الفريق أول أهدافه عند الدقيقة الخامسة، من هجمة سريعة قادها البلجيكي المميز كيفين دي بروين، وأنهاها المهاجم الدولي رحيم سترلينغ داخل الشباك.



وبعد مرور عشرين دقيقة، تمكن دي بروين من وضع اسمه على لائحة الهدافين بإحرازه ثاني الأهداف من علامة الجزاء.



وبهذا بات في رصيد مانشستر سيتي 18 نقطة يحتل بها المركز الرابع مؤقتًا، فيما تجمد رصيد فولهام عند 7 نقاط في المركز السابع عشر.



وفي مباراة أخرى حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة مباراة بيرنلي وضيفه إيفرتون.



وبادر أصحاب الأرض بافتتاح النتيجة عبر الجناح الأيرلندي روبيرت برادي (3) بيد أن الضيوف تمكّنوا من معادلة الكفة بواسطة المهاجم دومينيك كالفيرت ليوين (45+3).



وهو التعادل الثاني لإيفرتون منذ بداية الموسم الحالي مقابل 5 انتصارات و4 هزائم ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع.



أما بالنسبة لبيرنلي فقد حقق التعادل الثالث في مشواره بالـ"بريميرليغ" هذا الموسم مقابل فوز واحد و6 هزائم ليقبع في المرتبة 19 برصيد 6 نقاط.