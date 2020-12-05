شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الأهلي (0)-(0) طلائع الجيش.. نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريقا الأهلي وطلائع الجيش، على ملعب الجيش ببرج العرب، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر. تشكيل الأهلي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏ في الدفاع: على معلول وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني.‏ في الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر. في الهجوم: مروان محسن.‏ تشكيل طلائع الجيش: حراسة المرمى: محمد بسام. خط الدفاع: أحمد زولا- أحمد علاء- خالد سطوحي- على الفيل- محمد ناصف. خط الوسط: فرانك ستيفين- مهند لاشين- أحمد سمير. خط الهجوم: عمرو جمال- عمرو مرعي. أبرز أحداث اللقاء: بداية المباراة د3: توقف اللعب بعد سقوط عمرو جمال بسبب اصطدامه برأس بدر بانون في كرة عالية مشتركة د8: خالد سطوحي يحرز هدف الطلائع الأول د9: حكم اللقاء يلغي الهدف بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد د16: قفشة يهدر فرصة هدف أكيد بعد استلام تمريرة حريرية من مروان محسن سددها في يد محمد بسام حارس الطلائع د29: رأسية عمرو مرعي الرائعة تمر بجوار قائم محمد الشناوي الوضع في مصر

اصابات 117,583

تعافي 103,191

وفيات 6,732

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