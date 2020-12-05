شكرا لقرائتكم خبر عن «مصيلحي» يعدد فوائد وديتي طائرة الأهلي أمام الاتحاد وسموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد مصيلحي، المدير الفني لرجال الطائرة بالنادي الأهلى، أن الفريق يواصل تدريباته، غدًا الأحد، دون راحة، عقب الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم بنتيجة 3-1.

وأشاد بالمردود الفني لمواجهتي سموحة والاتحاد، اللتين خاضهما الفريق أمس الجمعة واليوم السبت، للوقوف على المستوى الفني والبدني للفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وقال مصيلحي إن مواجهتي سموحة والاتحاد كانتا تجربتين مفيدتين، خصوصا بعد مشاركة عدد كبير من اللاعبين لاكتساب حساسية المباريات.

وأكد أن الجهاز الفني يهدف إلى زيادة الانسجام بين عناصر الفريق، الذي يضم مجموعة من أصحاب الخبرات بقيادة عبدالله عبدالسلام وأحمد صلاح، وجيل الوسط الذي يمثله محمد عادل وقطب، بالإضافة إلى المحترف الكندي سيزيتو والعناصر الواعدة التي تم تصعيدها لصفوف الفريق الأول في مستهل مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

كان «رجال طائرة الأهلي» قد حقق الفوز على الداخلية والاتحاد وديًّا قبل الفوز على سموحة، ثم عاد ليفوز على الاتحاد مساء اليوم في رابع وديات الفريق، استعدادًا لانطلاق منافسات بطولة الدوري والمقرر لها النصف الثاني من ديسمبر الجاري.