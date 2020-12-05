شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيلات سلاح المقاولون العرب قبل مواجهة النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، تسجيلات لمباريات النجم الساحلى التونسى، لدراستة جيدا قبل مواجهة الفريقين المقررة يوم 23 ديسمبر الجارى في ذهاب دور الـ16 للكونفيدرالية الإفريقية، وكذلك مواجهة الإياب التي ستقام في سوسة يوم 6 يناير المقبل.
ويرغب النحاس في الاستعداد المبكر للمباراة من أجل تجهيز خطة مناسبة لرغبته في مواصلة المسيرة بالبطولة للتاكيد على أحقية ذئاب الجبل في التواجد بالبطولة الإفريقية.
وتأهل المقاولون العرب بعد أن سحق منافسه أرتا سولار الجيبوتي 9-1 في مباراة إياب الدور التمهيدي وكانت مباراة الذهاب انتهت أيضا بفوز المقاولون بهدف دون رد.
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