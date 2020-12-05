شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهزم المقاصة بثلاثية وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الإسماعيلى على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد الإسماعيلية.

الودية تأتى ضمن تحضيرات الفريقين لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى إضافة لاستكمال الدراويش لمبارياته بكأس العرب للأندية الأبطال.

أهداف الدراويش سجلها كل من عماد حمدى وأرى بابل في الشوط الأول ثم سجل شكرى نجيب أفضل أهداف المباراة في الشوط الثانى بعد الانفراد بالمرمى وتسجيل الكرة بذكاء بعدما سددها من فوق حارس مرمى المقاصة «ساقطة» الذي اكتفى فقط بالمشاهدة بينما سجل للمقاصة كل من باولون فوافى في الشوط الأول وأضاف عصام صبحى الهدف الثانى من ركلة جزاء.

الإسماعيلى كان على مدار الشوطين مستحوذا على الملعب بفضل لاعبيه وخاصة بالشوط الثانى حيث قدم كل من محمد صادق ومدحت فقوسة وشكرى نجيب أداءًا مميزا.