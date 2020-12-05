شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل إلى برج العرب لخوض نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش بعد قليل في نهائي كأس مصر.
ووصلت حافلة الفريق قبل نحو ساعة ونصف الساعة من انطلاق المباراة، التي ستبدأ في الثامنة من مساء اليوم السبت.
وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، اختار قائمة الفريق لخوض المباراة، التي ضمت 22 لاعبًا، هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.
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