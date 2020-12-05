شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركا» تستعرض 100 سبب تدفع ريال مدريد لتجديد تعاقد «راموس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن عقد النجم سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسبانى، ينتهى مع الفريق الملكى في الصيف المقبل، ولم يوافق الأسطورة على تجديد عقده حتى الآن، وتشير تقارير الصحف إلى أن قائد الميرنجى ينوى الرحيل عن سانتياجو برنابيو في الميركاتو الصيفى المقبل، بعدما تلقى عددًا من العروض الإيطالية والإنجليزية.

وذكرت الصحيفة أنه رغم شائعات اقتراب راموس من مغادرة ريال مدريد إلا أن هناك 100 سبب تدفع القائد للتجديد للفريق الملكى، وأن بعضها أكثر أهمية من غيرها، فإنه على الرغم من كفاءة سيرجيو راموس وأهميته في دفاع ريال مدريد، إلا أن الحقيقة المرة أنه في العام المقبل سيطفئ القائد شمعة عيد ميلاده الـ 35، مما يشير إلى أنه ليس لديه الكثير من الوقت للتألق في الملاعب.

وأيضا بالنظر إلى إنجازات راموس مع ريال مدريد التي تحققت بالفعل، وأيضًا تلك التي من المتوقع تحقيقها في الأشهر والسنوات المقبلة، إضافة إلى أهدافه وكونه يحمل شارة قيادة الفريق، فإنه سيكون أول أسطورة ينهى مسيرته بقميص الفريق الملكى، منذ تقاعد الفرنسى زين الدين زيدان قبل 14 عامًا.

كانت إصابة راموس مع منتخب إسبانيا ضربة قوية بالنسبة لريال مدريد، وأشارت الإحصاءات إلى ترنح الفريق الملكى بصورة ملحوظة في غياب القائد، ما سيدفع إدارة النادى الملكى لمحاولة إرضائه لتجديد عقده وإيجاد أقرب طريق لإرضاء الطرفين، لتجنب خسارته التي ستكون بمثابة كارثة للميرنجى.

وألمحت الصحيفة إلى أن وجود سيرجيو راموس بصفوف ريال مدريد كان نتيجتها عصرا ذهبيا للفريق الملكى تم تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة خلاله، مما يعطى كلا الطرفين العديد من الأسباب لمد ذلك التعاقد، ولكن سيتم كل شىء في الوقت المناسب.

في نفس السياق، كشفت إذاعة «أوندا سيرو» الإسبانية، عن تطور جديد بشأن مستقبل سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، خلال الموسم المقبل.

ووفقًا للإذاعة، فإن راموس يفكر في الانسحاب من ريال مدريد، والتوجه إلى منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز، مشيرة إلى أن قائد الميرنجى لديه عروض حاليًا من إيطاليا وإنجلترا.

وكانت تقارير سابقة، قد زعمت أن يوفنتوس يحاول التعاقد مع راموس، كى يزامل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مجددًا.

وأوضحت «أوندا سيرو» أن مانشستر يونايتد مستعد لخطف صفقة راموس، لأن أولى جونار سولسكاير مدرب الشياطين الحمر، يحتاج لمدافع بجودة عالية ولقائد متمرس في فريقه.