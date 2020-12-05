شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين يقود مانشستر سيتي للفوز على فولهام بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا مهمًا على نظيره فولهام، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

تقدم رحيم ستيرلينج لمانشستر سيتي في الدقيقة 5 من صناعة كيفين دي بروين، قبل أن يعود النجم البلجيكي ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 26 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 18 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فولهام عند النقطة 7 في المركز السابع عشر.