شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة: «حقكم عليّا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، والمنتقل حديثا لصفوف نادي سيراميكا، على توجيه رسالة وداع لجماهير القلعة الحمراء.
وكان الأهلي أعلن الاستغناء عن صالح جمعة، وأرسل قائمة الفريق للموسم الجديد دون اسمه، قبل أن يعلن نادي سيراميكا الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز التعاقد مع اللاعب.
وكتب جمعة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سيظل ارتدائي لتيشرت النادي الأهلي تاجًا على رأسي ووسامًا على صدري، يكفي جماهيره العظيمة وما وجدته منها من دعم وحب، والله أنتم أعظم شيء في الكون وحقكم عليا لو قصرت في يوم.. شكرا لبيتي النادي الأهلي ومجلس إدارته المحترم وزملائي وشكرا لأصغر عامل في النادي الأهلي.. دعواتكم».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
117,583
-
تعافي
103,191
-
وفيات
6,732
كانت هذه تفاصيل خبر صالح جمعة يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة: «حقكم عليّا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.