شكرا لقرائتكم خبر عن خوفًا من نقل العدوى.. عزل وليد سليمان في مستشفى خاص والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوصت اللجنة الطبية بالنادى الأهلي بضرورة نقل وليد سليمان، لاعب الفريق، إلى أحد المستشفيات لحين تحسن حالته بعدما شهدت الأيام الماضية ارتفاعًا في درجة حرارته منذ إصابتة بكورونا، فضلًا عن تفشى الوباء وسط أسرته.
ووفقا لمصدر داخل النادى، تلقت اللجنة الطبية تقريرا عن حالة اللاعب من طبيبه المعالج الذي أوصى بضرورة عزل اللاعب لحين تحسن حالته والتأكد من سلبية المسحة قبل السماح له بالتواجد مع الفريق.
وكان وليد سليمان تعرض للإصابة بعدوى فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وهو ما جعل الأهلي يخسر جهوده في نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الزمالك وأمام الاتحاد السكندرى في نصف نهائي كأس مصر.
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