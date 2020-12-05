شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يمنع محمد عبدالشافي من التدريبات لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الحالة الطبية لمحمد عبدالشافي، الظهير الأيسر للفريق مطمئنة.

وتابع: «محمد عبدالشافي يواصل برنامجه التأهيلي بشكل طبيعي، ولن يشارك في التدريبات الجماعية للفريق، إلا بعد تعافيه بشكل كامل من الكسر الذي تعرض له في الترقوة».

واتفق الجهاز الطبي مع باتشيكو، المدير الفني، على منع عبدالشافي من التدريبات لحين الاطمئنان عليه بنسبة 100% لتفادي تفاقم وتجدد إصابته.