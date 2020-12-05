- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضربة جديدة لبايرن ميونيخ قبل موقعة لايبزيغ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020
كشف نادي بايرن ميونيخ الالماني، عن إصابة لاعبه لوكاس هيرنانديز قبل مواجهة نادي لايبزيغ مساء اليوم على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الالماني لكرة القدم.
ولفت النادي البافاري في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إلى أن لوكاس هيرنانديز يعاني من مشاكل في فخذ القدم، ولذلك تم استبعاده من تشكيلة بايرن ميونيخ لمواجهة لايبزيغ.
وإنضم الدولي الفرنسي إلى قائمة المصابين في صفوف بايرن ميونيخ إلى جانب كورينتين توليسو وجوشوا كيميتش وألفونسو ديفيز.
كانت هذه تفاصيل خبر ضربة جديدة لبايرن ميونيخ قبل موقعة لايبزيغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.