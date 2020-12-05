شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفنتوس يكرم رونالدو قبل مواجهة تورينو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020 كرم نادي ​يوفنتوس​ الإيطالي نجمه البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ قبل مباراة الديربي أمام تورينو.

وقدّم أندريا إنييلي رئيس النادي قميصًا لرونالدو عليه رقم 750 احتفالاً بوصول البرتغالي لـ750 هدفًا في مسيرته الكروية. ووصل الدون لـ750 هدفًا في مباراة يوفنتوس السابقة أمام دينامو كييف الأوكراني بمنافسات دوري أبطال أوروبا في الجولة الخامسة لدور المجموعات. ويواجه البيانكونيري نظيره تورينو في ديربي المدينة بمنافسات الدوري الإيطالي على ملعبه آليانز ستاديوم.

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