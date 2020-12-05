فينيسيوس: علينا الاستمرار في التحسن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

اوضح اللاعب البرازيلي لنادي ​ريال مدريد​ الاسباني ​فينيسيوس جونيور​ أن الهدف الذي فاز به الميرينغي خلال مواجهة ​إشبيلية​، في إطار منافسات الجولة الـ 12 من ​الدوري الاسباني​، يُحسب له، وليس لياسين بونو، حارس الفريق الأندلسي.



ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات فينيسيوس التي اتت كالاتي: "الهدف لي بالتأكيد، لقد سددت على المرمى، لذلك يُحسب الهدف لي".

وأضاف: "الفوز اليوم مهم لثقتنا، وكانت هناك مباريات أخرى لعبناها بشكل جيد ولم نحقق الانتصار".

واختتم: "لم يكن لدينا أي شكوك ولعبنا للفوز بالمباراة، وهو موسم مختلف عن الموسم الماضي، حيث نلعب مباراة كل 3 أيام وأحيانًا يكون من الصعب بدء المباريات، وعلينا الاستمرار في التحسن".