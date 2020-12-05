شكرا لقرائتكم صالح جمعة لجمهور الأهلى: حقكم علىّ لو قصرت يوما والقميص الأحمر وسام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه صالح جمعة لاعب الأهلى السابق وسيراميكا حاليا، رسالة إلى جمهور الأهلى عقب الرحيل عن القلعة الحمراء ، وكتب اللاعب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" :"سيظل إرتدائي لتيشرت النادي الأهلي تاج على رأسي ووسام على صدري يكفي جماهيره العظيمة وما وجدته منها من دعم وحب والله أنتم أعظم شئ في الكون وحقكم عليا لو قصرت في يوم "، مضيفا:" شكرا لبيتي النادي الأهلي ومجلس إدارته المحترم وزملائي وشكرا لأصغر عامل في النادي الأهلي .. دعواتكم".



صالح جمعة

وأسدل صالح جمعة، الستار على رحلته مع النادي الأهلى، بعد قضاء ما يقرب من 5 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء، حيث فسخ اللاعب عقده بالتراضي بعد الجلسة التي جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ولم يحضر صالح جمعة الجلسة نظرًا لإصابته بفيروس كورونا إلا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالحضور خلال فعاليات الجلسة.

بدأت رحلة المعلم مع الأهلى في 22 يوليو 2015 وأعلن الأهلي التعاقد مع صالح جمعة بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، مقابل 7 ملايين جنيه لنادى إنبى ورغم أن صالح جمعة قضي خمسة سنوات في الاهلي وهي مدة كبيرة إلا أن تأثيره مع الفريق كان قليل للغاية ولم يترك "بصمات".

وخرج صالح جمعة لرحلة احتراف جديدة لصفوف الفيصلي السعودي معارًا من الأهلي، في موسم 2017 / 2018، ولم تستمر رحلة الاحتراف طويلاً، حيث قضى اللاعب 6 أشهر فقط شارك خلالهم في 8 مباريات و3 بكأس الملك، ثم عاد إلى صفوف المارد الأحمر، شارك صالح جمعة مع الأهلي طوال المدة الماضية في 72 مباراة، سجل خلالهما 12 هدفًا، وصنع 13 آخرين.