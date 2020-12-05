شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا: شيكابالا رقص مدافعى الأهلي في نص متر × لحظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عبد الظاهر السقا مدير الكرة السابق بنادي المصري البورسعيدي أن محمد مجدي افشه نجم خط وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أصبح أسطورة جديدة تسطر نفسها في قلوب الجماهير.
أضاف عبد الظاهر السقا خلال الأستوديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: " أفشه الأسطورة الجديدة للنادي الأهلي ووضع نفسه في قلوب الأهلاوية".
أوضح عبد الظاهر السقا: "أيمن أشرف مستواه ثابت وتغير عليه الكثير من اللاعبين مع كل المدربين الذين تولوا المسئولية".
وواصل السقا حديثه عن دفاع الأهلي قائلاً: "ياسر إبراهيم طور من مستواه الفني كثيرا وكان شريكا رئيسيا في سر انتصار الأهلي على الزمالك في نهائي افريقيا مع ايمن أشرف".
وشدد عبد الظاهر السقا: "شيكابالا رقص مدافعي الأهلي في نص متر وأحرز الهدف الجميل بنهائي أبطال أفريقيا من خطأ تم في لحظة".
وتابع مدافع الفراعنة التاريخي أن حسين الشحات جناح الأهلي عليه مصالحة الجماهير لأنه لم يقدم المستوى في المباريات السابقة.
وأشار السقا الى أن بدر بانون مدافع قوي في الأهلي ولن يرهب لأنه أتى من فريق كبير وكان كابتن الرجاء المغربي وبالتالي مثل هذه المباريات اعتاد لعبها كثيراً.
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