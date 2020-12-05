شكرا لقرائتكم علاء ميهوب: طارق العشري محظوظ على الأهلى فى النهائيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال علاء ميهوب، نجم الأهلى السابق إن عبد الحميد بسيونى قاد طلائع الجيش إلى مستويات مميزة والعشري أكمل المسيرة نحو نهائى الكأس فى مفاجأة كبيرة بإقصاء الزمالك وبيراميدز.

وأضاف عبر الاستديو التحليلي لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى نهائى الكأس عبر قناة الأهلى أن طارق العشري محظوظ على الاهلى فى النهائيات وانتزع الكأس والسوبر من الأحمر من قبل فى مناسبتين.

وتابع مباراة الكأس واحدة مما يدل على صعوبة التعويض والمفاجات واردة ، والقلق من وجود مدرب محظوظ يزيد الضغوط.

وواصل تصريحاته قائلا الحالة النفسية والمعنوية للاعبى الأهلى فى السماء مما يجعلهم فى تحدى لتحقيق الثلاثية.

وأكمل أن طارق العشري يعتمد على الكرات الطويلة وليس االتحضير وبناء الهجمة من الخلف ، غير أنه يعتمد على بعض الاوراق الرابحة منها أحمد سمير حيث يعتمد عليه اعتماد كلى