شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن انضمام أحمد الشيخ رسميا عقب نهائي الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادي الزمالك الإعلان مساء اليوم عن انضمام أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق لصفوف الفريق لمدة 3 مواسم ، وذلك عقب نهاية مباراة الأهلي وطلائع الجيش المقرر انطلاقها في الثامنة من مساء اليوم في نهائي كأس مصر.

ووقع احمد الشيخ علي عقود انضمامه رسميا لصفوف الزمالك ، عقب انتهاء المفاوضات بينه وبين إدارة الكرة في الزمالك بالنجاح .

وحدد مسئولو الزمالك، اليوم، السبت، موعداً نهائياً لحسم مصير إمكانية ضم أحمد الشيخ، جناح الأهلى السابق، من عدمه، بعد عرض اللاعب من جانب لجنة الكرة بالنادى على البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، الذى أبدى موافقته حول ضم اللاعب، ولكن تبقى المشاورات التى سيتم حسمها اليوم بين لجنة الكرة وإدارة النادى الأبيض للتشاور النهائى حول إبرام الصفقة من عدمه، ومن المقرر أن يحسم التصويت داخل لجنة الكرة بالزمالك مدى إمكانية ضم الشيخ من عدمه.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق، وافق على انضمام أحمد الشيخ، جناح الأهلى السابق، بعد عرضه عليه من جانب الكرة بالنادى،

وكشف المصدر ذاته إن اللاعب كان ينتظر قرار إدارة الزمالك النهائى بشأن ضمه من عدمه، خاصة إنه تم إخطاره أن الحسم سيكون خلال ساعات بشأن مدى إمكانية ضمه لقلعة ميت عقبة من عدمه.