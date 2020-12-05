شكرا لقرائتكم أسامة عرابى : الأهلى أمامه فرصة ذهبية لتحقيق الخماسية هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يري أسامة عرابى نجم الاهلى السابق أن الدوافع كبيرة لدى الفريقين لخطف لقب بطولة كأس مصر هذا الموسم فى النهائى المرتقب بين الأهلى وطلائع الجيش.

وأضاف عبر الاستديو التحليلي لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى نهائى الكأس عبر قناة الأهلى الدوافع والضغوطات على طلائع الجيش أقل من الأهلى بكثير والطبيعي أن الفريق العسكري يخسر من الأحمر ولكن حال فوزه سيكون حقق مفاجأة كبيرة.

وواصل عرابي تصريحاته قائلا الأهلى أمامه فرصة ذهبية لتحقيق الثلاثية وكذلك الخماسية للفوز بـ 5 بطولات هذا الموسم بعد التتويج بدورى أبطال إفريقيا والدورى المحلية فسيكون أمامه السوبر المصري والافريقي وكذلك لقب الكأس الليلة.

وصل منذ قليل، فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، ستاد برج العرب، فى إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش فى المباراة المقرر انطلاقها بالثامنة مساءً، بنهائى كأس مصر، ويطمح المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالي ثم الفوز بدوري الأبطال الأفريقى على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات، بينما يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة فى تاريخه.

وظهرت حالة من التركيز على لاعبو الأهلى أثناء نزولهم من الحافلة، متوجهين إلى غرف خلع الملابس، من أجل الاستعداد لنزول أرض الملعب لإجراء عمليات الاحماء قبل المباراة.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بكأس مصر بعد أن تجاوز بني سويف (3 – 1) في الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) في ثمن النهائي وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة في ربع النهائي بتاريخ 21 نوفمبر الماضي ثم تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضى.

بينما حجز طلائع الجيش مقعده في المباراة النهائية لكأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بعد أن تجاوز دكرنس فى الدور الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائي بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبيرة فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى ثم واصل مفاجأته المدوية وأطاح بالزمالك حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى 1-1 وأضاف الطلائع هدفين في الوقت الاضافى .

ومنذ تعيين موسيمانى مديراً فنياً للأهلى لم يخسر طيلة 9 مباريات لعبها مع المدرب الجنوب أفريقى، حيث حقق الفوز فى 8 مواجهات، وتعادل فى لقاء وحيد، منها 3 على المستوى الأفريقى أمام الوداد ذهابا وإيابا، ونهائى البطولة أمام الزمالك، بينما 6 على المستوى المحلي، أربعة منها فى مسابقة الدورى المصري، ومباراتين بكأس مصر، وسجل لاعبو القلعة الحمراء 18هدفا، واستقبلت شباكه أربعة أهداف فقط.