شكرا لقرائتكم الأهلى يواجه سونيديب بطل النيجر بدور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الأهلى، حامل لقب دورى أبطال أفريقيا، نظيره فريق سونيديب بطل النيجر، فى دور الـ 32 من النسخة الجديدة للبطولة، بعد تخطى الأخير، فريق مقديشيو الصومالى، فى دور الـ 64، بنتيجة 2 – 0، فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

وكان فريق سونيديب، قد حقق الفوز ذهابا، بنتيجة 2 – 0، فى النيجر، قبل أن يخرج بنتيجة التعادل السلبي، اليوم السبت، فى لقاء الإياب بالصومال.

ويلعب الزمالك، فى دور الـ 32 من دورى أبطال أفريقيا، مع فريق الغزالة التشادى، الذى تخطى فريق جر سياف الجيبوتى، بعد إنسحاب الأخير فى دور الـ 64 من البطولة.

ووفقًا لما أعلنه الاتحاد الأفريقى، فإن مباريات الذهاب من دور الـ32 لمسابقة دوري الأبطال، ستقام في 22 أو 23 ديسمبر المقبل، على أن تجرى مباريات الإياب في 5 أو 6 يناير 2021.

وكان الأهلى، قد توج بلقب دورى أبطال أفريقيا، للموسم 2019 – 2020، على حساب غريمه التقليدى الزمالك، بنتيجة 2 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة، على استاد القاهرة.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية للمرة السادسة فى تاريخه، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا، للموسم الحالى 2019 – 2020، على حساب غريمه التقليدى الزمالك، بنتيجة 2 – 1، للمرة التاسعة بتاريخه، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة، على ملعب "القاهرة".

ويعتبر الأهلى النادى العربي الأكثر مشاركة فى كأس العالم للأندية، برصيد 6 مرات، والتى كان آخرها، فى المغرب، عام 2013. وبدأ المارد الأحمر مشاركاته بكأس العالم للأندية فى عام 2005، ثم 2006، 2008، 2012 وأخيرا 2013.

ويعد الأهلى رابع الأندية المتأهله للنسخة القادمة من كأس العالم للأندية، بعد أندية بايرن ميونخ، بطل دورى أبطال أوروبا، الدحيل، بطل الدوري القطرى وأوكلاند النيوزيلندى، بطل الأوقيانوسية.