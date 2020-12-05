تغييران في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجيش في نهائي الكأس

كتب: ضياء السقا
أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه به طلائع الجيش، في الثامنة مساء اليوم، على ملعب برج العرب، في نهائي كأس مصر.
وجاء شكيل الاهلي كالتالي:
محمد الشناوي
محمد هاني، بدر بانون، ايمن اشرف، علي معلول
حمدي فتحي، السولية
طاهر، أفشة، الشحات
مروان محسن
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