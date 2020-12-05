فرج عامر يكشف تفاصيل تغير وجهة علي غزال من سموحة إلى الزمالك

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تفاصيل انتقال علي غزال، لاعب وسط المنتخب الوطني، لصفوف الزمالك، بعد أن كان قريبًا من النادي السكندري.

وكتب عامر تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال فيها: “فعلا علي غزال أرسل عرضاً لنادي سموحة بشروطة ووافقنا عليها وأعادها لنا موقع منه وأرسلنا لة تذاكر السفر من أثينا إلى القاهرة وأرسلنا له سيارة إلى الإسكندرية وحضر إلى نادي سموحة واجتمع معنا".

وأضاف عامر: "فوجئت بتليفون من صديقنا العزيز جداً الكابتن أيمن يونس ودار حوار ودي جداً وعلي غزال يرغب في الذهاب إلى الزمالك".

وتابع: "أكيد علاقتنا الطيبة بالزمالك والود والاحترام الذي يربطنا بكل قياداته المحترمة تجعلنا نصل لأفضل الحلول دون المساس بحقوق ومصلحة كلا الناديين سموحة والزمالك”.

وأفادت وسائل إعلامية بأن مسئولا الزمالك وسموحة قد اتفقوا على ترك علي غزال للزمالك مقابل السماح بانتقال كريم بامبو إلى سموحة في الموسم الجديد .

ومن المقرر أن يوقع علي غزال للزمالك مساء اليوم ليكون الصفقة الثالثة للقلعة البيضاء بعد حمزة المثلوثي وأمير عادل، وينضم غزال لصفوف الأبيض في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع لاريسا اليوناني.