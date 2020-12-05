شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي في نهائي الكأس.. بدر بانون يقود الدفاع ومروان للهجوم وطاهر جناح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش، المقرر لها الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب فى نهائى كأس مصر.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ومروان محسن.

وضم موسيمانى قائمة بـ22 لاعباً فى معسكر الأهلى لمواجهة الطلائع، وهم : محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى أفشة وعلى معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.