شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع ..أحمد الشيخ يوقع للزمالك 3 مواسم واللاعب يتوجه للنادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق ، ان اللاعب في طريقه الي نادي الزمالك للتوقيع علي عقود انضمامه للفريق رسميا عقب انتهاء المفاوضات بينه وبين إدارة الكرة في الزمالك بالنجاح، علي ان ينضم اللاعب للزمالك لمدة 3 مواسم عقب رحيله عن الاهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحدد مسئولو الزمالك، اليوم، السبت، موعداً نهائياً لحسم مصير إمكانية ضم أحمد الشيخ، جناح الأهلى السابق، من عدمه، بعد عرض اللاعب من جانب لجنة الكرة بالنادى على البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، الذى أبدى موافقته حول ضم اللاعب، ولكن تبقى المشاورات التى سيتم حسمها اليوم بين لجنة الكرة وإدارة النادى الأبيض للتشاور النهائى حول إبرام الصفقة من عدمه، ومن المقرر أن يحسم التصويت داخل لجنة الكرة بالزمالك مدى إمكانية ضم الشيخ من عدمه.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق، وافق على انضمام أحمد الشيخ، جناح الأهلى السابق، بعد عرضه عليه من جانب الكرة بالنادى،

وكشف المصدر ذاته إن اللاعب كان ينتظر قرار إدارة الزمالك النهائى بشأن ضمه من عدمه، خاصة إنه تم إخطاره أن الحسم سيكون خلال ساعات بشأن مدى إمكانية ضمه لقلعة ميت عقبة من عدمه.

فيما وافق نادى الزمالك على إعارة محمد صبحى حارس الفريق إلى نادى الاتحاد السكندرى لمدة موسم واحد مقابل مليونى جنيه، جاء ذلك بموافقة لجنة الكرة بالنادى بالتنسيق مع المستشار محمد عطية مسئول ملف كرة القدم بالزمالك وتلقى نادى الزمالك عرضاً من نادى الاتحاد السكندرى لضم محمد صبحى، حارس الفريق الأبيض والمنتخب الأولمبى، وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن الاتحاد السكندرى عرضه يقتضى بالحصول على خدمات الحارس لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون جنيه، بينما يقتضى عرض الإسماعيلى بالحصول على جهود الحارس الصاعد مقابل مليون و750 ألف جنيه.